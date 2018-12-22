Появилось видео посадки истребителя Су-30М2 на аэродроме в Севастополе

Появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме "Бельбек" в Севастополе после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.

На кадрах видно, как самолеты приземляются и едут по взлетно-посадочной полосе. Срабатывает парашютно-тормозная система.

Су-30М2 прилетели с краснодарского аэродрома "Крымск". На одном из истребителей на аэродром прибыл командующий объединения ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Ранее специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая позволит аэродрому "Бельбек" принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. Ее длина составила 3450 метров.

Кроме того, на аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.