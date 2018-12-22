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Появилось видео посадки истребителя Су-30М2 на аэродроме в Севастополе 

РИА Новости + ещё 23 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Появилось видео первой посадки двух истребителей Су-30М2 на аэродроме "Бельбек" в Севастополе после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ролик опубликовало видеоагентство Ruptly.
На кадрах видно, как самолеты приземляются и едут по взлетно-посадочной полосе. Срабатывает парашютно-тормозная система.
Су-30М2 прилетели с краснодарского аэродрома "Крымск". На одном из истребителей на аэродром прибыл командующий объединения ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Ранее специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая позволит аэродрому "Бельбек" принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. Ее длина составила 3450 метров.
Кроме того, на аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Севастополь
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