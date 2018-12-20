Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турции нет смысла делиться с США данными по С-400, заявил военный эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Системы С-400 составят основу противовоздушной обороны Турции, поэтому Анкара не может быть заинтересована в том, чтобы кто-либо еще получил информацию об этих комплексах, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция якобы предлагала США изучить зенитные ракетные системы ПВО С-400, которые Россия по ранее заключенному контракту должна в скором времени поставить.
Турция никак не заинтересована в том, чтобы информация о тактико-технических характеристиках и боевых возможностях С-400, которые станут основой её национальной системы противовоздушной обороны, каким-то образом попала в руки США, с которыми у Анкары отношения достаточно напряженные и сложные", — сказал Коротченко.
По его словам, речь идет о защите национального суверенитета. Турция в этом вопросе будет исходить из того, чтобы никакие страны, включая партнеров по НАТО, не могли получить доступ к данным по С-400. "Это не в интересах Турции", — отметил эксперт.
Кроме того, Коротченко считает, что в ближайшие недели следует ожидать и других информационных атак на контракт с Турцией для того, чтобы "попытаться вбить клин между Москвой и Анкарой, вызвать взаимное недоверие, подготовить общественное мнение, что реализация контракта по С-400, якобы, не выгодна ни России, ни Турции".
Последние новости
Как с 1 января будет рассчитываться прибавка к пенсии Поклонская резко высказалась о резолюции ООН по Крыму У берегов Чукотки заметили редчайшее существо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию пытаются втянуть в войну480
Украина объяснила гибель российского добровольца210
Решена судьба убийцы Драчева1
Турция хотела «слить» США российские С-400381
Сделан новый прогноз на новогоднюю ночь
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
03:12
Украина объяснила гибель российского добровольца
Происшествия Украина
02:21
Сделан новый прогноз на новогоднюю ночь
Общество Погода
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
01:00
Отец Малинина умер из-за бездействия врачей
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Продырявленный «Союз МС-09» взяли под охрану
Наука и техника
00:38
Москву завалит снегом
Погода Новости Москвы
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение