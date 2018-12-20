Турции нет смысла делиться с США данными по С-400, заявил военный эксперт

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция якобы предлагала США изучить зенитные ракетные системы ПВО С-400, которые Россия по ранее заключенному контракту должна в скором времени поставить.

Турция никак не заинтересована в том, чтобы информация о тактико-технических характеристиках и боевых возможностях С-400, которые станут основой её национальной системы противовоздушной обороны, каким-то образом попала в руки США, с которыми у Анкары отношения достаточно напряженные и сложные", — сказал Коротченко.

По его словам, речь идет о защите национального суверенитета. Турция в этом вопросе будет исходить из того, чтобы никакие страны, включая партнеров по НАТО , не могли получить доступ к данным по С-400. "Это не в интересах Турции", — отметил эксперт.

Кроме того, Коротченко считает, что в ближайшие недели следует ожидать и других информационных атак на контракт с Турцией для того, чтобы "попытаться вбить клин между Москвой и Анкарой, вызвать взаимное недоверие, подготовить общественное мнение, что реализация контракта по С-400, якобы, не выгодна ни России, ни Турции".