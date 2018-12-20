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Украинская армия нанесла мощный минометный удар по окраинам Донецка 

Украина.ру 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом вечером 19 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Донецкое агентство новостей».
«Сегодня в 21:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка — Старомихайловка», — отмечается в сообщении.
В целом ВСУ выпустили по населенному пункту 12 мин калибром 120 мм. Точной информации о жертвах и повреждениях пока нет.
Ранее в ДНР и ЛНР заявили об опасности эскалации конфликта в Донбассе. По данным разведок республик, в конце декабря Украина планирует развернуть широкомасштабное наступление. Как передают разведчики, к линии соприкосновения стягиваются украинские вооруженные формирования, а также прибывают иностранные наемники.
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