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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

В Японии десантники США уронили с самолёта парашют на промзону 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Peter Reft/U.S. Air Force
В японской префектуре Яманаси американские десантники в ходе учений уронили с транспортного самолёта парашют на промышленную зону. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.
Учения проводились на полигоне, который находится рядом с промышленной зоной. Американское командование уведомило министерство обороны Японии о падении парашюта.
По данным телеканала, представители Японии устанавливают не были ли вместе с парашютом сброшены другие грузы.
Ранее сообщалось, что два самолёта ВМС США потерпели крушение у берегов Японии.
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