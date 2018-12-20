В японской префектуре Яманаси американские десантники в ходе учений уронили с транспортного самолёта парашют на промышленную зону. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.
Учения проводились на полигоне, который находится рядом с промышленной зоной. Американское командование уведомило министерство обороны Японии о падении парашюта.
По данным телеканала, представители Японии устанавливают не были ли вместе с парашютом сброшены другие грузы.
Ранее сообщалось, что два самолёта ВМС США потерпели крушение у берегов Японии.