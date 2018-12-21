Испытания новейшего корабля РФ сняли на видео

В Сети появились кадры испытаний новейшего патрульного корабля "Василий Быков", принятого накануне в состав Черноморского флота. Церемония поднятия Андреевского флага прошла в Новороссийске , куда " Василий Быков " пришел вместе с буксиром-спасателем "Капитан Гурьев", также предназначенным для ЧФ.

"Василий Быков" — головной корабль проекта 22160. Его главное достоинство в модульной конструкции — в зависимости от поставленной задачи за короткое время можно установить дополнительное оружие или оборудование. В штатное оснащение "Быкова" входит 76,2-миллиметровая артустановка, зенитные ракеты, противодиверсионное вооружение. А при необходимости на кораблике водоизмещением 1500 тонн можно быстро смонтировать контейнеры с любым необходимым снаряжением: от новейшего гидроакустического комплекса "Минотавр" до противокорабельных крылатых ракет "Калибр". Есть и ангар для вертолета.

Во внутренних помещениях предусмотрены места для 80 человек. Помимо экипажа из 20 моряков это может быть десант морской пехоты или группа захвата, пишет "Звезда". Корабль предназначен для действий в прибрежных морских водах, но малая осадка позволяет ему заходить и в русла крупных рек.