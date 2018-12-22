Помпео засомневался в заявлениях России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не сильно доверяет российским заявлениям. Об этом он рассказал в интервью радио NPR.

Таким образом Помпео выразил свое мнение по поводу заявления МИД России о начале вывода войск США из Сирии. Глава ведомства Мария Захарова отметила, что это может помочь урегулированию ситуации в стране.

Госсекретарь также отметил, что США исполнили свое обязательство уничтожить ИГ (Исламское государство, запрещена в России) и «никому не уступят в усилии победить» терроризм.

19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. При этом решение не означает, что деятельность международной коалиции во главе с США, как и проводимая ею кампания, закончатся.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.