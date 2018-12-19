В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск

"В Москве, под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск. В сборе принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, начальники органов управления главного командования СВ", — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в течение трех дней участники обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства. Также отмечается, что будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностями организации и проведения мероприятий боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ. Кроме того, участники сбора обсудят вопросы внедрение в подготовку личного состава опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Уточняется, что сбор пройдет в главном командовании Сухопутных войск, а также на территориях военного учебно-научного центра СВ "Общевойсковая академия ВС РФ" и Московского высшего общевойскового командного училища. Как сообщает ведомство, сбор завершится 21 декабря.

По окончанию сбора состоятся круглые столы, в ходе которых участники обсудят подходы к развитию практики современного боя и управления им, добавили в департаменте.