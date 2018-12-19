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В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск России начался в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Москве, под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск. В сборе принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, начальники органов управления главного командования СВ", — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, в течение трех дней участники обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства. Также отмечается, что будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностями организации и проведения мероприятий боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ. Кроме того, участники сбора обсудят вопросы внедрение в подготовку личного состава опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.
Уточняется, что сбор пройдет в главном командовании Сухопутных войск, а также на территориях военного учебно-научного центра СВ "Общевойсковая академия ВС РФ" и Московского высшего общевойскового командного училища. Как сообщает ведомство, сбор завершится 21 декабря.
По окончанию сбора состоятся круглые столы, в ходе которых участники обсудят подходы к развитию практики современного боя и управления им, добавили в департаменте.
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