Новая провокация Киева. Как Россию пытаются втянуть в войну

Украина анонсировала повторное вхождение своих кораблей в Керченский пролив.

Новое появление украинских кораблей в Керченском проливе анонсировал в интервью «Би-би-си Украина» Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов . Он отметил, что этот вопрос не терпит промедления, а также призвал союзников присоединиться к украинской военной операции на Азовском побережье.

«Это было бы очень логично, чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря, доказали, что Россия должна считаться с международным правом», — заявил Турчинов.

Бессмысленными и обречёнными на провал назвал планы Киева в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич . Он напомнил Украине, что её военно-техническое оснащение уступает российскому.

«Украинцы же прекрасно понимают соотношение, понимают, что прямой военный конфликт беспочвенен и бесполезен. Причем не потому, что украинские военные хуже российских, а потому что Украина очень сильно отстала в военно-техническом отношении. Я не очень понимаю вот эти призывы взорвать Крымский мост. Ведь любое оружие, которым попытаются это сделать, незамедлительно будет уничтожено. Все это может закончиться очень жёстко. У России есть и возможности и решимость для того, чтобы надежно обеспечить безопасность наших границ. Конечно, все это понимают», — заявил Клинцевич.

Экс-депутат Рады предупредил о новых военных провокациях Киева

О готовящейся провокации со стороны Украины сообщалось накануне. Тогда в эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы , украинский политолог Олег Соскин предупредил, что украинский президент Пётр Порошенко ищет повод продлить военное положение в стране, а для этого ему нужно настоящее кровопролитие.

«Ему нужно продлить военное положение. Он говорил, что оно может быть закончено 26 декабря, если не нападёт Россия, то есть он создаёт ситуацию, что должна напасть Россия. Если это так, то ему надо сделать такую провокацию, чтобы создалась такая ситуация, чтобы все страны, даже нейтральные (Япония, Китай) развернулись против России. Для этого надо кровопролитие», — предупредил Соскин.

Также собеседник НСН предположил, что организацией провокации займётся Турчинов. Именно он, по его словам, способен вывести Россию на ответную реакцию.

Поскольку объективных причин для [нападения России] нет, то его надо организовать. Турчинов в этом задействован, у него много разных сектантов, боевиков. Тут нужны зомбированные люди, которые выполнят поставленную цель. У Турчинова такие люди есть в большом количестве. Они с Порошенко к этому готовятся. Об этом знают только самые приближённые. Я думаю, это будет что-то связанное с самолётами, может, для этого лётчиков тренируют (как раз под Житомиром погиб лётчик, самолёт разбился), может, будут перекрашенные самолёты в российские символы», — предположил политолог.

Добавим, в российском МИДе уже отреагировали на заявление Турчинова о готовящейся в Керченском проливе провокации. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала это очередной провокацией, которая призвана лишь усугубить положение.

Напомним, 25 ноября украинские корабли вошли в Керченский пролив без разрешения. Они были задержаны российскими военными, позже на них завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. В мире этот инцидент вызвал ряд возмущений и волну осуждения тактики российской стороны. После происшествия в Украине было введено военное положение сроком на 60 дней, а также запрет на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.