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Самолет-разведчик США заметили у берегов Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Википедия
Патрульный противолодочный самолет ВМС США осуществил длительный разведывательный полет около Крыма, об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла из Сицилии и около трех часов летал на юго-западе от побережья Крыма на высоте 10 тыс. метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Ранее сообщалось, что британские Королевские ВВС проводили разведку вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани. Во вторник британский разведывательный корабль «Эко» вошел в акваторию Черного моря.
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