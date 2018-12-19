«Искандер-М» назвали «ракетой №1»

По мнению вьетнамских журналистов, комплекс с такими характеристиками — кошмар для любой системы ПРО.

Вьетнамские СМИ восхитились оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Поводом послужили кадры учебных стрельб в Астраханской области . Статья появилась в вьетнамском издании Vnmedia, где «Искандер-М» назвали «Российской ракетой №1».

По мнению автора материала, «Искандер-М» способен «эффективно разрушать военные объекты, аэродромы, склады, командные центры».

Особенно в статье отмечается невозможность перехвата ракет этого комплекса системами ПРО.

Перехват затрудняется еще и тем, что ракета на разгонном участке «набирает скорость около 2 км/сек», что в несколько раз больше скорости звука.

Заявленная дальность действия комплекса — до 500 километров. Для поражения целей используются несколько типов головных частей: осколочно-фугасные, бетонобойные, осколочные с дистанционным подрывом в воздухе. Стартовая масса ракеты — 3800 кг.

Автор статьи ссылается на американских аналитиков, которые полагают, что несколько таких комплексов могут изменить баланс сил в любом регионе.