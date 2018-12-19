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США выведут военных из Сирии
Lenta.ru
35 минут назад
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США
выведут всех своих военных с территории Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
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