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Украина готовит новый поход через Керченский пролив
Украина готовит новый поход через Керченский пролив

США выведут военных из Сирии 

Lenta.ru 35 минут назад
США выведут всех своих военных с территории Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
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