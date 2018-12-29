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Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана 

ТАСС + ещё 340
Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону. С таким утверждением выступил в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.
"Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", — заявил он агентству Bloomberg.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных. Речь идет примерно о половине 14-тысячного американского воинского контингента в стране.
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Армия , Видео , Сирия , США
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