В сенате США анонсировали паузу в выводе войск из Сирии

Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".

"После обсуждений с президентом и (председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом) Данфордом я никогда не чувствовал себя лучше в отношении того, куда мы движемся", — цитирует Грэма Washington Examiner.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному… На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, когда мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента", — сказал сенатор, отметив, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией, в также того, чтобы от вывода войск выиграл Иран.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.