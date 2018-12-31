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В сенате США анонсировали паузу в выводе войск из Сирии 

РИА Новости + ещё 367 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
"После обсуждений с президентом и (председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом) Данфордом я никогда не чувствовал себя лучше в отношении того, куда мы движемся", — цитирует Грэма Washington Examiner.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному… На мой взгляд, мы взяли сейчас паузу, когда мы должны переоценить то, каким способом лучше достичь цели президента", — сказал сенатор, отметив, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией, в также того, чтобы от вывода войск выиграл Иран.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии359
Армия , Африка , Войска , США , Сирия
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