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В США показали «российскую базу» в Венесуэле 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @Obs_IL
Военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария», пишет The Drive.
Американское издание, публикуя спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, расположенного в Карибском море, где возможно создание базы, отмечает, что, с одной стороны, в настоящее время нет никаких гарантий того, что Россия действительно будет поддерживать подобный объект.
С другой стороны, The Drive обращает внимание на изменения, произошедшие в последние несколько лет с островом, где, в частности, появилась взлетно-посадочная полоса, оказавшаяся «достаточно длинной для проведения операций с Ту-160, но с ограниченной инфраструктурой для регулярных операций с применением крупных боевых самолетов».
В декабре «Независимая газета», ссылаясь на военно-дипломатические источники, сообщила, что Россия решила разместить свои стратегические самолеты в Венесуэле.
Комментируя информацию СМИ, председатель Конституционной ассамблеи этой латиноамериканской страны Дьосдадо Кабельо заявил, что поддерживает возможное создание российской военной базы.
В том же месяце пара российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле.
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