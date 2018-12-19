В США показали «российскую базу» в Венесуэле 

Военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария», пишет The Drive.
Orchila Island #Venezuela is 1300 miles from Florida. It's the modern Bay of Pigs. #Putin new playground. @ELINTNews @IsraelD_Heb @IdeologyWars @IntelCrab @intellipus @jremes84 pic.twitter.com/9DMuhxbhoY— Observer IL — 🅾️🅱️🔺️ (@Obs_IL) 18 декабря 2018 г.
Американское издание, публикуя спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, расположенного в Карибском море, где возможно создание базы, отмечает, что, с одной стороны, в настоящее время нет никаких гарантий того, что Россия действительно будет поддерживать подобный объект.
С другой стороны, The Drive обращает внимание на изменения, произошедшие в последние несколько лет с островом, где, в частности, появилась взлетно-посадочная полоса, оказавшаяся «достаточно длинной для проведения операций с Ту-160, но с ограниченной инфраструктурой для регулярных операций с применением крупных боевых самолетов».
В декабре «Независимая газета», ссылаясь на военно-дипломатические источники, сообщила, что Россия решила разместить свои стратегические самолеты в Венесуэле.
Комментируя информацию СМИ, председатель Конституционной ассамблеи этой латиноамериканской страны Дьосдадо Кабельо заявил, что поддерживает возможное создание российской военной базы.
В том же месяце пара российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле.