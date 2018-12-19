Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Искандер» назвали кошмаром для любой системы ПРО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Непревзойденной никем в мире ракетной системой и кошмаром для любых средств ПРО назвали российский комплекс "Искандер" во Вьетнаме.
Поводом для публикации с заголовком "Российская ракета №1 поражает цель в мгновенье ока" стала информация об учебных стрельбах, проведенных Астраханской области.
Оперативно-тактическая ударная система может в считанные минуты уничтожать две разные цели. Стартовая масса ракеты "Искандер-М" весят 3,8 тонны, вес боеголовки 480 килограммов.
— Комплекс очень эффективно разрушает стационарные военные здания противника, такие как аэропорты, склады, командные центры. Каждый "Искандер-М" обычно несет две ракеты, — пишет военный обозреватель Vnmedia Дань Кхань.
Но главной особенностью российской системы, по мнению автора, является невозможность ее перехвата и контроля в течение всего полета.
Дело в плазменной стелс-технологии, которые применяются в ракетах комплексов "Искандер-М". Благодаря специально разработанным радиопоглощающим материалам и системе оперативного управления радары противника не могут обнаружить ракету.
Кроме того, расчеты даже для гипотетического перехвата затрудняются из-за высокой скорости на разгонном участке.
— Баллистическая ракета может запускаться со скоростью более двух километров в секунду, что в шесть-семь раз превышает скорость звука. Дальность действия комплекса до 500 километров, а его полезная нагрузка составляет около 700 килограммов. С такими характеристиками российские "Искандеры" — кошмар для любой системы ПРО, — написал обозреватель.
Кхань также отмечает, что по мнению американских военных экспертов, всего несколько "Искандеров" способны изменить баланс сил в любом региональном конфликте. А потому США опасаются, что многие государства приобретают этот мощный комплекс.
Российская Газета: последние новости
Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене Владимир Дорофеев: Перспективные подлодки станут модульными Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачева обвинили в перекосе в пользу США175
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины207
У командира ЧВК Вагнера нашли двойника-наркоторговца
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ33
Россияне захотели в СССР38
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:54
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ
Армия В мире
01:19
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
В мире Украина
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:31
Медведев отказал чиновникам в праве «бронзоветь»
Политика
01:37
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Украина Криминал
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
00:50
Соловьев показал видео с «темными силами» над Порошенко
Общество
00:44
Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор
Происшествия
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение