СМИ: разведывательный корабль британского флота зашел в порт Одессы

Гидрографическое судно ВМС Великобритании HMS Echo пришвартовалось в порту Одессы. Об этом в среду сообщило местное издание "Думская".

"Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня в Одесский порт. Примерно в 10:35 (11:35 мск) его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса", — проинформировало издание, опубликовав также несколько фотографий пребывания британского судна в Одессе.

Издание отмечает, что корабль пробудет в городе несколько дней, а также совершит маневры с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный". Ранее, отмечает "Думская", министерство обороны Великобритании заявляло, что корабль останется в Черном море на длительный период, однако Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками, поэтому, возможно, по истечении этого срока HMS Echo сменит корабль HMS Enterprise.

Корабль ВМС Великобритании HMS Echo вошел в Черное море через пролив Босфор 18 декабря. Он вооружен артиллерийской установкой Mk44 и пулеметами.