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СМИ: разведывательный корабль британского флота зашел в порт Одессы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Гидрографическое судно ВМС Великобритании HMS Echo пришвартовалось в порту Одессы. Об этом в среду сообщило местное издание "Думская".
"Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня в Одесский порт. Примерно в 10:35 (11:35 мск) его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса", — проинформировало издание, опубликовав также несколько фотографий пребывания британского судна в Одессе.
Издание отмечает, что корабль пробудет в городе несколько дней, а также совершит маневры с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный". Ранее, отмечает "Думская", министерство обороны Великобритании заявляло, что корабль останется в Черном море на длительный период, однако Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками, поэтому, возможно, по истечении этого срока HMS Echo сменит корабль HMS Enterprise.
Корабль ВМС Великобритании HMS Echo вошел в Черное море через пролив Босфор 18 декабря. Он вооружен артиллерийской установкой Mk44 и пулеметами.
Ранее на встрече в Лондоне министры обороны Великобритании и Украины Гэвин Уильямсон и Степан Полторак договорились, что Британия "в целях обеспечения свободы судоходства в регионе" направит в 2019 году в Черное море гидрографическое судно Echo. А в первые два месяца будущего года в рамках расширения объявленной Уильямсоном в сентябре программы подготовки украинских военнослужащих на Украину прибудут группы британских инструкторов, которые будут состоять из офицеров ВМС, морской пехоты и сухопутных войск королевства. Тогда же в Минобороны подчеркнули, что с 2015 года британские военные инструкторы подготовили уже более 9,5 тыс. украинских военнослужащих.
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