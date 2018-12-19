Совбез: США не объяснили, почему из ЕвроПРО можно пускать «Томагавки»

Американцы неоднократно обвиняли нас в нарушении ДРСМД. Якобы Россией была разработана и испытана ракета с запрещенными характеристиками. При этом ни одного конкретного доказательства до сих пор не было предъявлено. Как не было объяснено и то, почему на объектах американской противоракетной обороны в Европе установлены пусковые комплексы, с которых в сторону России могут стартовать "Томагавки"", — сказал Венедиктов.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.