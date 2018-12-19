Япония впервые примет участие в военно-морских учениях США и Великобритании

Япония 22 декабря впервые примет участие в совместных военных учениях с США Великобританией в Тихом океане к югу от острова Хонсю, говорится в распространенном в среду сообщении штаба японских военно-морских сил самообороны.

В учениях будут задействованы вертолетоносец "Идзумо", который Япония намерена в будущем переделать в авианосец, а также патрульный самолет Р-1. С американской стороны будут задействованы патрульный противолодочный самолёт P-8A "Посейдон" и военные корабли, а Великобритания направит на учения свой фрегат "Аргайл".

Цель учений, как отмечает военно-морской штаб Японии, состоит в отработке взаимодействия военной техники трех стран.

Как отмечает телеканал NHK, Япония, США и Великобритания намерены продемонстрировать оборонное взаимодействие на фоне роста военной активности Китая.