Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)", — сказал он.
По словам Рулева, в ходе учений боевые расчеты отработали свёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. После развертывания установок расчеты выполнили топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, а после начали сбор данных о воздушной обстановке.
При совершении марша прикрытие колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", уточнил Рулев. Для отработки маскировки при смене позиций применялись дымовые и пиротехнические средства.
Рулев добавил, что мероприятие завершилось успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.