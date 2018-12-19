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США сочли Россию «угрозой для всего мира» 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Высокопоставленный представитель Белого дома утверждает, что нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое Вашингтон безосновательно приписывает России, создает угрозу для «США, Европы и всего мира».
Его попросили прокомментировать высказывания замглавы МИД России Сергея Рябкова на тему ДРСМД, передает ТАСС.
Американский чиновник заявил, что США «продвигаются вперед в выполнении» решения их президента Дональда Трампа о выходе из договора.
Напомним, по словам Рябкова, США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили России, что решение выходить из ДРСМД окончательное.
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