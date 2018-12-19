США сочли Россию «угрозой для всего мира»

Высокопоставленный представитель Белого дома утверждает, что нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое Вашингтон безосновательно приписывает России , создает угрозу для « США , Европы и всего мира».

Американский чиновник заявил, что США «продвигаются вперед в выполнении» решения их президента Дональда Трампа о выходе из договора.

Напомним, по словам Рябкова, США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили России, что решение выходить из ДРСМД окончательное.