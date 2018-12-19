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Подводный крейсер «Князь Владимир» запустит «Булаву» осенью 2019 года 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир" в рамках государственных испытаний проведет контрольный запуск баллистической ракеты "Булава" осенью 2019 года. Запуск произойдет из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.
Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Пока неизвестно, каким будет запуск — одиночным или залповым. И уже после этих госиспытаний "Князь Владимир" станут готовить к передаче Военно-морскому флоту России. Пока же подводная лодка проходит заводские ходовые испытания.
Как сказал раннее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, предполагается, что ходовые государственные испытания закончат к концу 2018 года.
"Князь Владимир" — головная атомная подводная лодка стратегического назначения, шифр "Борей-А". Относится к четвертому поколению. Заложена в 2012 году, спущена на воду в конце 2017-го. Водоизмещение подводное — 24 тысячи тонн. Длина — 179 метров, ширина — 13,5. На вооружении — 16 баллистических ракет "Булава". Экипаж подлодки "Князь Владимир" уже сформирован. Командир корабля Владислав Дружинин по традиции разбил бутылку шампанского о борт ракетоносца при его спуске на воду.
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