Подводный крейсер «Князь Владимир» запустит «Булаву» осенью 2019 года

Головной подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир" в рамках государственных испытаний проведет контрольный запуск баллистической ракеты "Булава" осенью 2019 года. Запуск произойдет из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Пока неизвестно, каким будет запуск — одиночным или залповым. И уже после этих госиспытаний "Князь Владимир" станут готовить к передаче Военно-морскому флоту России. Пока же подводная лодка проходит заводские ходовые испытания.

Как сказал раннее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко , предполагается, что ходовые государственные испытания закончат к концу 2018 года.