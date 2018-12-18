Рябков прокомментировал испытание ракеты 9М729 

Москва не производила и не испытывала ракеты, подпадающие под ДРСМД и имеющие запрещенную по нему дальность, это относится и к ракете 9М729, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочу со всей ответственностью заявить: Россия не производила и не испытывала ракетные вооружения, подпадающие под Договор о РСМД и имеющие запрещенную по нему дальность. Это в полной мере относится и к ракете 9М729, четкое указание на которую нам пришлось буквально вытягивать из США в течение нескольких лет", — сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По словам Лаврова, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.