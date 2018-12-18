Лондон повысит готовность военнослужащих в случае жесткого Brexit

Более 3,5 тысячи британских военнослужащих будут приведены в состояние повышенной готовности в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

Накануне официальный представитель британского премьера сообщил журналистам, что правительство активизировало подготовку к Brexit без соглашения. Опасение вызывает скорость процесса рассмотрения документа парламентом. Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на середину января.

"Пока нам не поступали запросы об оказании содействия от министерств. Но мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств и приведем в состояние повышенной готовности 3,5 тысячи военнослужащих, как из состава регулярных сил, так и резервистов, чтобы оказать поддержку любому ведомству в любой ситуации", — сказал Уильямсон, отвечая в парламенте на вопросы о том, готово ли его министерство к возможному выходу Британии из ЕС без "сделки".

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.