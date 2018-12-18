Пентагон раскритиковал планы России создать новые ракетные системы при выходе США из ДРСМД

Его попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина , который ранее во вторник заявил, что Россия в случае необходимости сможет создать системы наземного базирования в качестве ответа на выход США из ДРСМД.

"Подобные угрозы демонстрируют, что у России нет стремления к деэскалации, возвращению к реальности и соблюдению международных норм и стандартов", — утверждал Пэхон.

На вопрос ТАСС по поводу запроса России о возможных сроках проведения американо-российских консультаций на экспертном уровне по поводу ДРСМД официальный представитель Пентагона отвечать отказался.

"Я не намерен обсуждать временные рамки или потенциальные варианты действий", — сказал он, вновь подчеркнув, что Соединенные Штаты "ответят России на данный запрос надлежащим образом".

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник Путин заявил, что России не составит труда в случае необходимости создать соответствующие системы наземного базирования в качестве ответа на выход США из ДРСМД. Он отметил, что у России, "по большому счету, и так все есть".