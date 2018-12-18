Соединенные Штаты считают, что заявления российской стороны о возможности создания ракетных систем наземного базирования в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не указывают на стремление Москвы к деэскалации ситуации. Такую точку зрения обозначил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.
Его попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина, который ранее во вторник заявил, что Россия в случае необходимости сможет создать системы наземного базирования в качестве ответа на выход США из ДРСМД.
"Подобные угрозы демонстрируют, что у России нет стремления к деэскалации, возвращению к реальности и соблюдению международных норм и стандартов", — утверждал Пэхон.
На вопрос ТАСС по поводу запроса России о возможных сроках проведения американо-российских консультаций на экспертном уровне по поводу ДРСМД официальный представитель Пентагона отвечать отказался.
"Я не намерен обсуждать временные рамки или потенциальные варианты действий", — сказал он, вновь подчеркнув, что Соединенные Штаты "ответят России на данный запрос надлежащим образом".
На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник Путин заявил, что России не составит труда в случае необходимости создать соответствующие системы наземного базирования в качестве ответа на выход США из ДРСМД. Он отметил, что у России, "по большому счету, и так все есть".
"Но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, нам придется ответить соответствующим образом. И, как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, то большого труда не составит провести соответствующие НИОКР и поставить их на землю, если потребуется", — подчеркнул президент.