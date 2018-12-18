От гиперзвука до искусственного интеллекта: какого оружия России и Китая опасаются в Вашингтоне

Счётная палата США (орган конгресса, занимающийся аудитом деятельности правительства) заявила, что у Соединённых Штатов пока нет возможностей противостоять гиперзвуковому оружию, разрабатываемому Россией и Китаем. По оценке авторов доклада, гиперзвуковой потенциал Москвы и Пекина вошёл в список наиболее важных угроз для национальной безопасности США на ближайшие пять лет. Отметим, что исследование было составлено на основе информации, предоставленной Министерством обороны , Госдепом и Министерством внутренней безопасности.

«Китай и Россия стремятся к обладанию гиперзвуковым оружием, поскольку доступные ему скорость, высота и манёвренность могут делать его неуязвимой мишенью для большинства комплексов противоракетной обороны, а также подходящим средством для увеличения способности к нанесению ударов ядерными и обычными боеприпасами по целям, расположенным на большой дальности. Средств защиты от такого оружия не существует», — отмечается в докладе Счётной палаты.

Впереди планеты

«Это факт признания того, что у России есть технологии управляемого гиперзвука», — прокомментировал в интервью RT опасения американцев эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам эксперта, американцы собирались сделать ставку на свои гиперзвуковые проекты в концепции мгновенного глобального удара, а Россия, вырвавшись в этой сфере вперёд, фактически обнулила вероятность того, что американцы могут нанести по нашей стране упреждающий удар.

18 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны, президент России Владимир Путин заявил, что российские новейшие вооружения, в том числе разработки в области гиперзвука, надёжно обеспечивают безопасность страны.

«Это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает защиту России на ближайшие десятилетия, укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире, — подчеркнул президент России. — Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к агрессивной и милитаристской риторике».

Среди таких вооружений по словам Путина: авиакомплекс «Кинжал», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и ракетный комплекс «Авангард».

«Что касается гиперзвука и ряда новых технологий, то обгоняют США именно Россия, а не Китай», — отметил в разговоре с RT военный эксперт руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В России гиперзвуковой ракетный комплекс авиационного базирования «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство ещё в мае текущего года.

Кроме того, как сообщил накануне Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, в серийное производство в нашей стране уже запущен гиперзвуковой комплекс «Авангард». Гиперзвуковым оружием может быть оснащена и новая российская тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». По словам Сергея Караева, она также в скором времени будет запущена в серийное производство.

Ещё одна гиперзвуковая новинка, которая пополнит арсенал российских вооружённых сил, — противокорабельная ракета 3M22 «Циркон». Закупка этих ракет включена в госпрограмму вооружения на 2018—2027 годы.

В августе 2018 года англоязычное издание Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Global Times сообщило об успешном испытании первого гиперзвукового летательного аппарата на северо-западе Китая. Отмечалось, что изделие способно нести ядерные боеголовки и преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Хотя США начали разрабатывать гиперзвуковые системы ещё в начале 2000-х годов, по официальной информации, сейчас они не имеют вооружений сопоставимых с российскими.

В 2010-е годы в США проходила информация о начале испытаний гиперзвуковых ракетных комплексов для разных видов войск, например ракеты X-51 Waverider, беспилотника SR-72 (на базе самолёта пятого поколения F-22 Raptor), противокорабельной ракеты ArcLight, боевых блоков Advanced Hypersonic Weapon (AHW) и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2). Однако данных о новых успешных запусках в течение последнего года не было.

В роли догоняющих

13 декабря 2018 года заместитель министра обороны США Майкл Гриффин заявил, что Соединённые Штаты намерены серьёзно включиться в гонку гиперзвуковых вооружений.

«Гиперзвук меняет правила игры», — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее с подобными заявлениями не раз выступали и другие американские чиновники: от главы Пентагона Джеймса Мэттиса до ещё одного замминистра обороны США Патрика Шанахана. Об отставании в области гиперзвука в марте 2018 года говорил глава Стратегического командования (STRATCOM) генерал Джон Хайтен.

Двумя годами ранее было заявлено о начале разработки Tactical Boost Glide — совместного проекта ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны ( DARPA ). Срок готовности изделия и начала его испытаний пока неизвестен.

Зато другой род войск ВМС планирует получить гиперзвуковое оружие к 2025 году. Такой срок был поставлен в обнародованной 17 декабря 2018 года обновлённой версии документа «План по поддержанию военно-морского превосходства» за подписью руководителя военно-морским операциями США (начштаба ВМС) адмирала Джона Ричардсона

Свою версию гиперзвуковой ракеты стремятся получить и Сухопутные войска ВС США. Возможно, что в процессе разработки частично проекты будут объединены. Так, в июле 2018 года министр ВВС США Хизер Уилсон отметила, что Военно-воздушные силы используют в разработке гиперзвукового оружия боеголовку, созданную по программе для Сухопутных войск.

В свою очередь, в ноябре 2018 года директор Управления программ разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джон Вульф сообщил, что американские ВМС работают над гиперзвуковым блоком, который потом смогут применять все рода войск.

В сентябре DARPA представила концепт перехватчика гиперзвуковых ракет Glide Breaker. Однако, как отметили тогда в беседе с RT эксперты, пока это чисто «умозрительная идея, реклама того, чего ещё не существует».

«В США велись работы по гиперзвуковым комплексам, но с переменным успехом, — отметил Алексей Леонков. — Технологий управляемого гиперзвука им достичь не удалось».

По словам эксперта, первые прототипы американских гиперзвуковых систем должны были по планам появиться после 2020 года.

Качественное преимущество

По мнению американской Счётной палаты, Москва и Пекин также могут угрожать США, организуя кибератаки против важнейших объектов военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, Вашингтон опасается разработки своими противниками противоспутникового оружия, новых самолётов, подводных лодок, в том числе беспилотных, орбитальных ракет, размещаемых в космосе и средств радиоэлектронной борьбы.

«Все перечисленные комплексы дают качественное преимущество над количественным», — отмечает Алексей Леонков.

Он подчеркивает, что совокупное количество оружия в странах НАТО превосходит российские арсеналы, но новые системы вооружений ставят такое количественное преимущество под вопрос.

«Россия наращивает способность бросать вызов США сразу в нескольких военных сферах. К этому относится и её стремление к использованию компьютерных систем для нападения на ресурсы вооружённых сил США с применением оружия направленной энергии», — подчёркивается в частности в докладе Счётной палаты США.

Александр Михайлов отметил в свою очередь, что в ноябре текущего года на военно-промышленной выставке в Гуанчжоу он смог по достоинству оценить высокий оборонно-технический потенциал Китая.

«В последние годы Китай очень усердно работал над воспроизводством образцов военной техники боле развитых государств мира и сейчас достиг очень высокого технологического уровня, — отмечает Михайлов. — Там меня больше всего поразило беспилотное направление. Китайцы творят что-то невероятное. У них уже летающие тарелки есть. В этой области превзошли США и идут семимильными шагами вперёд. А там где БПЛА — там и развитие связи, и радиоэлектронная борьба, и высокоточное оружие, сферы схожие в своих НИОКР».

На воде и в воздухе

Особое внимание Счётной палаты США было уделено наращиванию потенциала ВВС и военно-морского флота России и Китая.

Так, например, доклад содержит утверждение, что новые самолёты России и Китая, использующие технологии «стелс», могут заставить «использовать летальные аппараты США на большем удалении, а также увеличит количество потенциально уязвимых объектов США».

12 декабря Минобороны России получило сотый по счёту многофункциональный истребитель 4++ Су-35С, который по своим техническим характеристикам, как отмечали ранее эксперты, приближается к самолётам пятого поколения. Эти самолёты прошли испытание боем в небе Сирии. Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 также были успешно испытаны в САР. Согласно госпрограмме вооружений, этот самолёт вскоре начнёт поступать в войска. В 2019-м должны завершиться государственные испытания новейшего самолёта (поколения 4++) другого конструкторского бюро — МиГ-35.

Китай в 2017 году принял на вооружение многоцелевой истребитель J-20, который по характеристикам не уступает самолётам 5-го поколения. В октябре 2018 года в КНР продемонстрировали опытный образец стратегического бомбардировщика H-20, разработанного по схеме «летающее крыло» с широким использованием стелс-технологий.

«Россия значительно продвинулась в области технологий и тактик, применяемых для защиты подводных лодок от обнаружения силами США, — отмечается также в докладе американской Счётной палаты. — Китай разрабатывает подводные гидроакустические системы, с помощью которых можно обеспечивать координацию массированных атак (расходование большого количества простых ресурсов, которыми можно пожертвовать, чтобы подавить силы противника) между единицами боевой техники, а также эффективнее отслеживать обстановку под водой. Противники (США) способны на прорывы в области борьбы с подводными лодками. Они могут, например, задействовать технологии искусственного интеллекта для обнаружения американских подлодок. Они также могут нанести удар по объектам подводной инфраструктуры США, что чревато нарушением работы систем связи».

По словам Леонкова, Соединённые Штаты могли рассчитывать на преимущество в подводной борьбе, пока не появились российские подлодки проектов «Борей», «Ясень» и «Варшавянка». Однако эти подводные лодки четвёртого поколения в ближайшем будущем могут сменить ещё более бесшумные и мобильные субмарины пятого поколения. О таких разработках заявлял Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв

«Новые подлодки могут оказаться ещё быстрее, ещё смертоноснее, поэтому у американцев просто крышу срывает», — утверждает Алексей Леонков.

Геополитическое противостояние

Новейшее оружие России и Китая не единственная угроза, выделенная Счётной палатой США. В докладе значительное внимание уделяется и другим проблемам: от наличия «авторитарных лидеров в таких странах как Венесуэла, Египет и Турция, которые используют демократические институты для продвижения новых парадигм, независимых от западных либеральных норм», до изменения климата и международной миграции.

Однако именно достижения Москвы и Пекина вызывают наибольшую озабоченность американского ведомства. Они вынесены в специальный разделе доклада «Политические и военные успехи противников», где «глобальная» экспансия России и Китая занимает первое место. Якобы эти страны могут вести «информационные кампании с использованием социальных медиа» против США и их союзников.

«Причина всему — геополитика, — отмечает Александр Михайлов. — Около года назад «империя зла» для Штатов раздвоилась, теперь это не только Россия, но и Китай».

По мнению экспертов, многие недружественные действия США в адрес Москвы и Пекина, в частности санкции, вызваны тем, что Россия и Китай угрожают американскому глобальному военному доминированию.

«На Россию давят, чтобы она надавила на Китай. На Китай же давят торговыми войнами, чтобы он надавил на Россию», — подчёркивает Алексей Леонков.

Однако, по словам экспертов, США продолжат терять военно-техническое преимущество, что приведёт и к потере лидерских позиций на рынках продажи оружия.