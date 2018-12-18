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Командующий ВДВ рассказал о выполнении поставленных в 2018 году задач 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В 2018 году в Воздушно-десантных войсках проведены более 100 организационно-штатных мероприятий, все задачи, поставленные перед ВДВ, выполнены, сообщил во вторник журналистам в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В боевом составе войск создана бригада управления, сформированы третий десантно-штурмовой полк в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии, танковые батальоны в трех соединениях, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы в десантно-штурмовых соединениях ВДВ", — уточнил он.
"В 2018 году все задачи, поставленные перед ВДВ, выполнены", — сказал командующий. По его словам, "прошедший год характеризовался дальнейшим повышением количественных и качественных показателей боеспособности войск". "Проведено более 2300 различных мероприятий. Повысилось качество подготовки войск, проведены полковые тактические учения", — перечислил он.
По оценке командующего, "на достаточно высоком уровне поддерживается укомплектованность войск офицерами".
"В этом году состоялся полноценный выпуск в Рязанском гвардейском воздушно-десантном командном училище, в других вузах Минобороны, что позволило повысить качество этой категории военнослужащих", — сказал Сердюков.
"В войска продолжает поступать новая современная техника. К концу года уровень оснащения современными образцами вооружения будет более 63%, что соответствует плановым показателям", — сказал командующий. "В течение года проведено более 50 мероприятий международного сотрудничества. В частности, подразделения ВДВ приняли участие в 8 учениях на территории других стран и в 2 учениях на территории России", — отметил он.
"В войсках значительно повысилось количество военнослужащих по контракту. В этом году в ВДВ служат более 70% военнослужащих по контракту, остальные — военнослужащие по призыву", — сказал он, говоря о сержантском и рядовом составе.
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