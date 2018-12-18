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Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ

Израиль показал ракету Gabriel 5 

Lenta.ru 1 час назад
В ролике, выложенном на YouTube и освещающем визит премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху в военно-промышленную компанию Israel Aircraft Industries, впервые показан выставочный макет противокорабельной ракеты Gabriel 5, пишет блог oleggranovsky. До этого публиковались лишь графика и снимки пусковой установки.
«Мы разрабатываем наступательные ракеты, которые могут попасть в любую точку региона и в любые цели», — отметил Нетаньяху.
В декабре Министерство обороны Израиля показало видео стрельб противотанковыми управляемыми ракетами из выдвижной установки бронетранспортера (БТР) Namer.
Ракеты Gabriel разрабатываются и производятся Israel Aircraft Industries с 1960-х годов. Последняя эксплуатируемая версия оружия (Gabriel 4) в длину достигает 4,7 метра и переносит боеголовку массой 240 килограммов. Дальность ракеты оценивается в 200 километров. Gabriel 5 должна получить усовершенствованную активную многоволновую головку самонаведения, адаптированную для работы в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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