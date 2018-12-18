Эксперт оценил корвет Тихоокеанского флота «Громкий»

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с Nation News оценил корвет Тихоокеанского флота «Громкий».

«Для нас, кто давно служит и служил на флоте, «Громкий» — это продолжение серии сторожевых кораблей флота. Водоизмещение их относительно небольшое, но по своему уровню оснащения — это настоящие «плавающие крепости», способные решать стратегические задачи и защищать наши интересы в экономической зоне Тихого океана», — заявил он.

По его словам, на корвете имеется и вертолётная площадка. Вертолёт, наряду с гидроакустическими комплексами, помогает исследовать подводную обстановку и обнаруживать подлодки, пояснил эксперт.

Кроме того, Ненашев отметил, что корветы этой серии очень тихие.

«То есть экипажу будет комфортно. Тишина даёт и плюс к «невидимости» из-за малого поля акустического обнаружения корабля», — добавил он.

Ранее сообщалось, что корвет «Громкий» завершает морскую часть государственных испытаний во Владивостоке.

Также «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника.