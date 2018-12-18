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Эксперт оценил корвет Тихоокеанского флота «Громкий» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с Nation News оценил корвет Тихоокеанского флота «Громкий».
«Для нас, кто давно служит и служил на флоте, «Громкий» — это продолжение серии сторожевых кораблей флота. Водоизмещение их относительно небольшое, но по своему уровню оснащения — это настоящие «плавающие крепости», способные решать стратегические задачи и защищать наши интересы в экономической зоне Тихого океана», — заявил он.
По его словам, на корвете имеется и вертолётная площадка. Вертолёт, наряду с гидроакустическими комплексами, помогает исследовать подводную обстановку и обнаруживать подлодки, пояснил эксперт.
Кроме того, Ненашев отметил, что корветы этой серии очень тихие.
«То есть экипажу будет комфортно. Тишина даёт и плюс к «невидимости» из-за малого поля акустического обнаружения корабля», — добавил он.
Ранее сообщалось, что корвет «Громкий» завершает морскую часть государственных испытаний во Владивостоке.
Также «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника.
RT на русском: последние новости
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