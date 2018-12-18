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В США задержку с «Сарматом» связали с Крымом и Сирией 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
Россия откладывает принятие на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» из-за технологических и экономических трудностей, пишет The War Zone.
«Международные санкции, введенные против России за незаконную аннексию украинского Крыма, и ее военная активность в этой стране (на Украине — прим. «Ленты.ру») и вокруг нее, помимо действий в Сирии и других местах, дали о себе знать. Низкая цена на нефть, основной источник доходов российского экспорта, также является фактором», — пишет американское издание.
The War Zone отмечает, что ракета, взорвавшаяся в ходе испытаний в декабре на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), вряд ли принадлежит зенитному ракетному комплексу С-350 «Витязь», и, возможно, связана с РС-12М «Тополь» или РС-28 «Сармат».
В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение с Р-36М «Воевода» на РС-28 «Сармат» начнется с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что РС-28 «Сармат» поступит в войска в 2020 году.
Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров, способна достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.
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