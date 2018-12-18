Путин назвал главную задачу ВС на 2019 год

Главная задача Вооруженных сил РФ на следующий год — укрепление боевого потенциала "ядерной триады", сообщил во вторник президент Владимир Путин

"Какие приоритетные вопросы предстоит решить в следующем году? Первое: это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил", — сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, нужно "быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны".