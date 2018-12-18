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В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В отказе Индии от поставок советского (российского) палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К виноват производитель (корпорация «МиГ»), пишет еженедельник «Звезда».
Издание отмечает, что индийские военные отзывались о самолете как о машине, которая «пронизана проблемами». В частности, у специалистов имелись претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору. Больше всего проблем наблюдалось с силовой установкой, вследствие чего с февраля 2010 года из-за заводского брака из эксплуатации изъято 40 двигателей.
«Приземление на палубу авианосца выглядит как жесткая посадка, — приводит издание мнение летчиков. — Самолет нуждается в частом ремонте. Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты».
По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, сложившаяся вокруг МиГ-29К ситуация является «действительно очень неприятной историей», из-за которой «МиГ» не пригласили поучаствовать в тендере на индийский корабельный самолет. «Участвовать будут французы, шведы, американцы… Если мы не хотим потерять Индию, повторения таких историй не должно быть никогда», — сказал эксперт.
В ноябре Индия решила отказаться от использования МиГ-29К. Замена российским самолетам будет выбрана в ходе тендера. Всего Индия от России получила 45 единиц МиГ-29К. Поставки не предусматривали техническое обслуживание самолетов, которое необходимо было оплачивать отдельно. В «МиГ» открещиваются от неполадок с поставленными истребителями.
В апреле Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе российского Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
В том же месяце директор «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе многофункционального легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35.
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