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Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: chf.press facebook
Черноморский флот разработал план действий после провокации Украины в Керченском проливе.
В случае провокации по тревоге будут подняты силы Черноморского флота, подразделения 4-й армии ВВС и ПВО, а также пограничные подразделения ФСБ по Республике Крым и Краснодарскому краю, говорится в сообщении Южного военного округа.
«Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым», — сообщил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
В сообщении также отмечено, что к разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что потребовало их плотного взаимодействия.
25 ноября три корабля ВМС Украины попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море, нарушив установленный для таких случаев порядок. После того, как их экипажи не остановились по требованию пограничников, по ним было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Украинские моряки были арестованы и в данный момент находятся в СИЗО Москвы.
29 ноября по инициативе Петра Порошенко на Украине было введено военное положение.
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