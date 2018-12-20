Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций

Черноморский флот разработал план действий после провокации Украины в Керченском проливе.

В случае провокации по тревоге будут подняты силы Черноморского флота, подразделения 4-й армии ВВС и ПВО, а также пограничные подразделения ФСБ по Республике Крым Краснодарскому краю , говорится в сообщении Южного военного округа.

«Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым», — сообщил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.

В сообщении также отмечено, что к разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что потребовало их плотного взаимодействия.

25 ноября три корабля ВМС Украины попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море, нарушив установленный для таких случаев порядок. После того, как их экипажи не остановились по требованию пограничников, по ним было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Украинские моряки были арестованы и в данный момент находятся в СИЗО Москвы.