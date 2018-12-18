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Российский танк «Белый орел» попал на фото по дороге в Лаос 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: ВПК.name
Прошедший модернизацию по варианту "Прорыв-2Б" российский танк Т-72Б1, более известный как "Белый орел", осваивается еще в одной стране. В Сети появились фотографии боевой машины, следующей в Лаос.
В настоящее время в армии этого государства служат бронированные ветераны — Т-34-85. В недавнем материале ТК "Звезда" из Юго-Восточной Азии рассказывалось о об одном из танковых подразделений, вооруженном легендарными "тридцатьчетверками".
Также в сухопутных войсках продолжается эксплуатация легких плавающих танков ПТ-76 с 76-мм пушкой и противопульной броней.
Разумеется, имеющаяся бронетехника не отвечает задачам обеспечения обороноспособности, поэтому неудивительно, что у командования вооруженных сил Лаоса появилось желание обновить танковый парк. Также понятен выбор именно "Белого Орла". Как неоднократно упоминалось, этот вариант Т-72 в настоящее время по своим возможностям является лучшей боевой машиной в своем ценовом сегменте. Несколько десятков таких машин уже закупили в Никарагуа, где они получили самую лучшую оценку местных военных.
Машина оборудована современными прицелами, в том числе панорамой командира. Она может уверенно вести боевые действия в любое время суток. 125-мм пушка приспособлена для применения управляемого оружия.
Имеются также современные средства связи и спутниковой навигации. Танк обладает хорошей маневренностью и может разгоняться по шоссе до 60 км/ч.
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