В Хабаровске рассказали в принудительном сборе денег на храм Минобороны

Пожертвования на храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» собирают принудительно, сообщил хабаровский военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, с него и его коллег требуют по 500 рублей. Об этом он рассказал местному порталу DVhab.ru.

Военный отметил, что сбор средств продолжается уже несколько месяцев, но сначала он был добровольным. «Но на этой неделе всем командирам отделений приказали собрать с подчиненных суммы, причем по спискам фамилий. Это касается даже тех военнослужащих, которые исповедуют другую веру», — рассказал источник издания.

Он добавил, что отказаться невозможно, так как командиру отделения придется сдать деньги за всех, «а у нас совесть не позволит не вернуть».