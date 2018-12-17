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Подразделения снайперов-разведчиков ЧФ провели учения в Крыму 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Они совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки, в ходе которого отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Условия были максимально приближены к боевым. Участники не знали о готовящемся «нападении» и его месте.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника.
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