Подразделения снайперов-разведчиков ЧФ провели учения в Крыму

Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения в Крыму , сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Они совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки, в ходе которого отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Условия были максимально приближены к боевым. Участники не знали о готовящемся «нападении» и его месте.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника.