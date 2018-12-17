Россия возьмёт под прицел флот США в Чёрном море

Наращивание Белым домом военного присутствия в Чёрном море ведёт к нагнетанию обстановки в регионе. Кремль намерен противодействовать подобным решениям Вашингтона, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

«Наша инфраструктура позволяет нам не только адекватно, но и более жестко отвечать на их провокационные действия. Мы это будем делать. Мы не будем больше смотреть на их безответственные выходки», — заявил Шаманов.

В начале декабря 2018 года НАТО увеличил присутствие кораблей в Чёрном море с 80 до 120 дней. У побережья России замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Летательный аппарат 8 часов курсировал вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани. Согласно мониторинговым данным западных авиационных порталов, позднее к нему присоединился патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.