Для латвийской армии закупят финские внедорожники на 200 млн евро

Победителем конкурса на поставку латвийской армии внедорожников стала финская компания Oy Sisu Auto Ab, сообщило агентство LETA. Сумма сделки — 200 млн евро.

Таким образом, латвийская армия получит финские внедорожники GTR с колёсной формулой 4x4, бронированным кузовом и противоминной защитой. Именно их выбрали эксперты, которые провели тесты от четырёх производителей — кроме финнов, в конкурсе участвовали американцы, южноафриканцы и турки.

Контракт будет заключён на 10 лет. Финские внедорожники придут на смену старым автомобилям разных моделей, которые армии Латвии подарили в начале 1990-х годов Швеция и другие страны.