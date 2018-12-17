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Для латвийской армии закупят финские внедорожники на 200 млн евро 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: FLICKR.COM/SAEIMA
Победителем конкурса на поставку латвийской армии внедорожников стала финская компания Oy Sisu Auto Ab, сообщило агентство LETA. Сумма сделки — 200 млн евро.
Таким образом, латвийская армия получит финские внедорожники GTR с колёсной формулой 4x4, бронированным кузовом и противоминной защитой. Именно их выбрали эксперты, которые провели тесты от четырёх производителей — кроме финнов, в конкурсе участвовали американцы, южноафриканцы и турки.
Контракт будет заключён на 10 лет. Финские внедорожники придут на смену старым автомобилям разных моделей, которые армии Латвии подарили в начале 1990-х годов Швеция и другие страны.
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