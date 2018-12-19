Британия мобилизовала армию на случай жесткого Brexit

Великобритания приведет военных в состояние повышенной готовности на случай возникновения непредвиденных обстоятельств при жестком варианте Brexit, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

По словам Уильямсона, в состояние повышенной готовности приведут 3,5 тыс. военнослужащих, передает Deutsche Welle

Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд назвала такую подготовку мерой предосторожности.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли заметила, что первоочередной задачей для правительства остается сохранение сделки с Брюсселем.

Между тем объединение торговых палат Британии объявило, что если страна выйдет без заключения соглашения, компании «столкнутся с обилием новых таможенных платежей и пошлин». Также говорится о разрушении выстроенных производственных цепочек, о невыгодном положении лидирующего сектора услуг.

Сейчас, отметили в объединении, фирмы приостановили инвестиции или направили их на создание запасов или перевод офисов за пределы страны.

Лидеры 27 стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Соглашение должны одобрить британские законодатели.