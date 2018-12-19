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В онкоцентре на Каширке нашли забытые тела

Британия мобилизовала армию на случай жесткого Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания приведет военных в состояние повышенной готовности на случай возникновения непредвиденных обстоятельств при жестком варианте Brexit, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.
По словам Уильямсона, в состояние повышенной готовности приведут 3,5 тыс. военнослужащих, передает Deutsche Welle.
Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд назвала такую подготовку мерой предосторожности.
Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли заметила, что первоочередной задачей для правительства остается сохранение сделки с Брюсселем.
Между тем объединение торговых палат Британии объявило, что если страна выйдет без заключения соглашения, компании «столкнутся с обилием новых таможенных платежей и пошлин». Также говорится о разрушении выстроенных производственных цепочек, о невыгодном положении лидирующего сектора услуг.
Сейчас, отметили в объединении, фирмы приостановили инвестиции или направили их на создание запасов или перевод офисов за пределы страны.
В понедельник лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал проведение голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй, после того, как она перенесла на январь голосование в Палате общин по правительственному соглашению об условиях Brexit.
Лидеры 27 стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Соглашение должны одобрить британские законодатели.
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