Минобороны перебросит в Крым более десяти истребителей

Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму после завершения его реконструкции, сообщается на сайте Минобороны России.

"Двадцать второго декабря более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка четвертой армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы на аэродроме начались весной 2018 года. Сообщается, что в настоящее время завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок спецназначения.

После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.