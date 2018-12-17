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Минобороны перебросит в Крым более десяти истребителей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Крыму после завершения его реконструкции, сообщается на сайте Минобороны России.
"Двадцать второго декабря более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка четвертой армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что строительные работы на аэродроме начались весной 2018 года. Сообщается, что в настоящее время завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолётов и площадок спецназначения.
После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации.
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