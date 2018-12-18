Новую самоходку для десанта испытают в 2019 году

В 2019 году состоятся государственные испытания новой артиллерийской системы и современной машины управления. Испытания будут проходить на военных полигонах Минобороны России . Потом эту технику примут на вооружение Воздушно-десантные войска.

Как добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, речь идет о самоходном артиллерийском орудии "Лотос" калибра 120 миллиметров и машине управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Она создана на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".

И "Лотос", и "Завет-Д" можно брать на борт самолетов военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. "Лотос" должен заменить самоходное артиллерийское орудие "Нона" калибра 120 миллиметров, которое сейчас стоит на вооружении ВДВ.

Как считают военные эксперты, новая техника значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений ВДВ России.