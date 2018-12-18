Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новую самоходку для десанта испытают в 2019 году 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году состоятся государственные испытания новой артиллерийской системы и современной машины управления. Испытания будут проходить на военных полигонах Минобороны России. Потом эту технику примут на вооружение Воздушно-десантные войска.
Как добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, речь идет о самоходном артиллерийском орудии "Лотос" калибра 120 миллиметров и машине управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Она создана на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".
И "Лотос", и "Завет-Д" можно брать на борт самолетов военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. "Лотос" должен заменить самоходное артиллерийское орудие "Нона" калибра 120 миллиметров, которое сейчас стоит на вооружении ВДВ.
Как считают военные эксперты, новая техника значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений ВДВ России.
Российская Газета: последние новости
Российский танк "Белый орел" попал на фото по дороге в Лаос Десять самолетов Су-27 и Су-30 вернутся на аэродром Бельбек Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»13
Путину добавили полномочий295
США раскрыли «истинную» версию смерти начальника ГРУ156
Россию официально признали угрозой для Украины1265
Умерла Любовь Лондон
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
01:08
В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей
Происшествия В мире
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:35
Названа дата инаугурации Кожемяко
Политика Другое
01:33
Почему Россию взволновала ситуация на Балканах
Политика Статьи
03:22
Певца раскритиковали за выступление перед Путиным
В мире Кавказ
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение