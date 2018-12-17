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Зачем пилоты Великой Отечественной красили носы своих истребителей в красный цвет 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Военное обозрение
Советские истребители Великой Отечественной войны сыграли важную роль в победе Советской армии. Красный нос — одна из отличительных деталей этих самолётов, имеющая особенное значение.

Значение отличительной расцветки

С советскими истребителями ВОВ связано много имён русских пилотов. Одним из них является Иван Кожедуб. В последние годы войны он летал на самолёте «Ла-7», который имел нос красного цвета. Такая деталь означала, что самолёт относится к определённой эскадрилье, а именно к лучшим асовским полкам.
Таким образом, противник, увидев истребитель с красным носом, принимал решение о вступлении в бой или отходе. Поэтому поводу Иван Кожедуб говорил:
«Не помню случая, чтобы немцы, увидев хотя бы два наших самолета, вступили в бой. Всегда убегали. А мы их догоняли и уничтожали».
Подобным образом окрашивали носы самолетов и немецкие пилоты во время бомбардировки Лондона в 1940 году. В результате этого иногда возникали путаницы советских и немецких истребителей. Например, в книге «Советсткие асы» писателя Николая Бодрихина приведена ситуация, в которой Иван Кожедуб в последний год войны отогнал от американского самолёта немецких лётчиков, а затем был атакован американцами и вынужден был ответить огнём. После этого выживший американский лётчик объяснил ситуацию тем, что принял советский истребитель за немецкую машину «Фокке-Вульф», имеющую нос красного цвета. Поэтому окрашивание кока и носа в алый цвет дополнительно маскировало советскую технику и сбивало врага с толку.

Какие самолёты имели красный нос

Бомбардировщики и штурмовики не всегда сталкивались с истребителями очень близко. Первые летали на большой высоте, сбрасывая бомбы, а вторые всегда участвовали в бою в сопровождении истребителей. Поэтому выгоднее всего было сделать красный нос советским истребителям.
Одной из лучших машин Великой отечественной был «Як-7». На такой модели летали Александр Покрышкин, Амет-хан Султан и другие лётчики. Эта техника часто имела красный нос, который окрашивали сами пилоты, создавая сходство с вражескими машинами «Фокке-Вульф», Messerschmitt Bf.110 и другими. Издалека были малозаметны отличия в фюзеляже и крыльях, что давало шанс советским лётчикам для внезапного нападения.
«Ла-7» также участвовали в боях. Ими часто пилотировали опытные люди и поэтому нередки были случаи, когда новички на немецком самолёте, увидев красный нос противника, старались развернуться и уйти от боя.
В северной части фронта преобладали «Харрикейны», имеющие острый нос красного цвета. Эти машины, как говорится в книге С. Иванова «Советсткие асы на истребителях», участвовали в контрнаступлении советских войск под Москвой.
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