США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за отсутствия необходимого количества работающих ледоколов. По данным СМИ, единственный американский тяжелый ледокол Polar Star может выйти из строя, и в случае ЧП выручить американцев «смогут только русские».

Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. В этом случае пришлось бы обращаться к России , сообщает издание Business Insider.

Сейчас Америка имеет в своем распоряжении лишь два ледокола, из них только один тяжелый — Polar Star («Полярная звезда» — «Газета.Ru» ). Однако и этот корабль, построенный более 40 лет назад, дышит на ладан, заявил бывший командующий Береговой охраны адмирал Пол Цукунфт.

«Мы обгладываем детали с однотипного корабля, чтобы эта штука оставалась на ходу, и я не могу гарантировать, что у нее не будет серьезных технических сбоев», — сообщил Цукунфт.

Он добавил, что членам экипажа Polar Star приходилось даже заказывать недостающие детали для ремонта на онлайн-рынке eBay

«если ледокол сломается, то придется обращаться к России, чтобы русские отбуксировали его в безопасное место». Ранее Совет Национальной безопасности США обратился к адмиралу, предложив отправить Polar Star по Северному Морскому пути для «обеспечения свободы навигации». Однако Цукунфт отказался, заявив, что

Так что сейчас, по его словам, не время для США отправлять экспедиции за Северный Полярный круг.

При этом Береговая оборона США планирует в ближайшее время начать строить новые ледоколы. Однако сейчас Вашингтон более заинтересован в строительстве стены на границе с Мексикой, отмечается в статье, чем в новых полярных суднах.

В начале декабря агентство NBC News сообщило, что Россия превосходит США в контроле над Арктикой и Северным Ледовитым океаном. Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса. У США на плаву остались всего два старых судна. Мощный 40-летний ледокол «Полярная звезда», который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол «Хили». Последний имеет меньшую мощность и в большей степени выполняет научную функцию, передает ФАН.

Оба ледокола собирают научные данные, занимаются спасением застрявших во льдах кораблей и участвуют в устранении последствий разливов нефти. Кроме того, на двух старых полярных ледоколах лежит задача по защите интересов США в Заполярье «в то время, когда тающие льды открывают новые возможности в Арктике и способствуют росту напряженности в регионе».

По оценкам Береговой охраны США, стране нужно шесть новых ледоколов. Но для их постройки потребуются миллиарды долларов и годы работы. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, новые американские ледоколы могут придти в Антарктику не ранее чем через пять лет, в Арктику — через 10 лет.

В конце ноября начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что Россия ограничит для иностранных военных судов возможность прохождения по Северному морскому пути, пролегающему вдоль всей северной и восточной морских границ РФ.

По его словам, со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Он отметил, что эта мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.

За неделю до этого президент России Владимир Путин заявил в своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, об укреплении российского присутствия в Заполярье.

«Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты», — заявил Путин.

При этом глава государства отметил, что «важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий».

Из-за таяния льдов и открытия Северного Морского пути для судоходства экономическая привлекательность Арктики возросла. Как сообщает издание The Economist, в августе и сентябре по Севморпути прошел контейнеровоз крупнейшего в мире перевозчика Maersk, затратив на переход на 10 дней меньше, чем если бы он обходил Евразию через южные моря.

Целью первого плавания является не поиск коммерческой альтернативы существующим маршрутам Maersk, а сбор данных и определение целесообразности маршрута. Кроме географических достоинств, у региона есть и недостатки: навигационный сезон длится от трех до четырех месяцев в году, ледовые условия нельзя предсказать, страховые взносы за рейсы крайне высоки, специальные суда стоят дорого, и в Арктике плохо развита вспомогательная инфраструктура. Поэтому, полагают эксперты издания,

Севморпуть станет мало-мальски значительным альтернативным маршрутом «в Индию» лишь к 2040 году.