Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за отсутствия необходимого количества работающих ледоколов. По данным СМИ, единственный американский тяжелый ледокол Polar Star может выйти из строя, и в случае ЧП выручить американцев «смогут только русские».
Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. В этом случае пришлось бы обращаться к России, сообщает издание Business Insider.
Сейчас Америка имеет в своем распоряжении лишь два ледокола, из них только один тяжелый — Polar Star («Полярная звезда» — «Газета.Ru»). Однако и этот корабль, построенный более 40 лет назад, дышит на ладан, заявил бывший командующий Береговой охраны адмирал Пол Цукунфт.
«Мы обгладываем детали с однотипного корабля, чтобы эта штука оставалась на ходу, и я не могу гарантировать, что у нее не будет серьезных технических сбоев», — сообщил Цукунфт.
Он добавил, что членам экипажа Polar Star приходилось даже заказывать недостающие детали для ремонта на онлайн-рынке eBay.
Ранее Совет Национальной безопасности США обратился к адмиралу, предложив отправить Polar Star по Северному Морскому пути для «обеспечения свободы навигации». Однако Цукунфт отказался, заявив, что
«если ледокол сломается, то придется обращаться к России, чтобы русские отбуксировали его в безопасное место».
Так что сейчас, по его словам, не время для США отправлять экспедиции за Северный Полярный круг.
При этом Береговая оборона США планирует в ближайшее время начать строить новые ледоколы. Однако сейчас Вашингтон более заинтересован в строительстве стены на границе с Мексикой, отмечается в статье, чем в новых полярных суднах.
В начале декабря агентство NBC News сообщило, что Россия превосходит США в контроле над Арктикой и Северным Ледовитым океаном. Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса. У США на плаву остались всего два старых судна. Мощный 40-летний ледокол «Полярная звезда», который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол «Хили». Последний имеет меньшую мощность и в большей степени выполняет научную функцию, передает ФАН.
Оба ледокола собирают научные данные, занимаются спасением застрявших во льдах кораблей и участвуют в устранении последствий разливов нефти. Кроме того, на двух старых полярных ледоколах лежит задача по защите интересов США в Заполярье «в то время, когда тающие льды открывают новые возможности в Арктике и способствуют росту напряженности в регионе».
По оценкам Береговой охраны США, стране нужно шесть новых ледоколов. Но для их постройки потребуются миллиарды долларов и годы работы. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, новые американские ледоколы могут придти в Антарктику не ранее чем через пять лет, в Арктику — через 10 лет.
В конце ноября начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что Россия ограничит для иностранных военных судов возможность прохождения по Северному морскому пути, пролегающему вдоль всей северной и восточной морских границ РФ.
По его словам, со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Он отметил, что эта мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.
За неделю до этого президент России Владимир Путин заявил в своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, об укреплении российского присутствия в Заполярье.
«Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты», — заявил Путин.
При этом глава государства отметил, что «важно обеспечить сохранность окружающей среды, сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий».
Из-за таяния льдов и открытия Северного Морского пути для судоходства экономическая привлекательность Арктики возросла. Как сообщает издание The Economist, в августе и сентябре по Севморпути прошел контейнеровоз крупнейшего в мире перевозчика Maersk, затратив на переход на 10 дней меньше, чем если бы он обходил Евразию через южные моря.
Целью первого плавания является не поиск коммерческой альтернативы существующим маршрутам Maersk, а сбор данных и определение целесообразности маршрута. Кроме географических достоинств, у региона есть и недостатки: навигационный сезон длится от трех до четырех месяцев в году, ледовые условия нельзя предсказать, страховые взносы за рейсы крайне высоки, специальные суда стоят дорого, и в Арктике плохо развита вспомогательная инфраструктура. Поэтому, полагают эксперты издания,
Севморпуть станет мало-мальски значительным альтернативным маршрутом «в Индию» лишь к 2040 году.