Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет

Контракт по продаже Индии двух фрегатов этого проекта был заключен в 2018 году на сумму 980 миллионов долларов.

"По условиям контракта после поставки газотурбинных двигателей (Индией — ред.) первый корабль должен быть передан через три года, второй — через 3,5 года", — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что корабли будут передаваться с уже установленными двигателями (скорее всего, украинскими, которые Индия сама должна закупить).

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.