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Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: Р-Спорт
Первый фрегат проекта 11356 будет передан Военно-морским силам Индии через 3 года, второй — через 3,5 года, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.
Контракт по продаже Индии двух фрегатов этого проекта был заключен в 2018 году на сумму 980 миллионов долларов.
"По условиям контракта после поставки газотурбинных двигателей (Индией — ред.) первый корабль должен быть передан через три года, второй — через 3,5 года", — сказал Ефимов.
Он подчеркнул, что корабли будут передаваться с уже установленными двигателями (скорее всего, украинскими, которые Индия сама должна закупить).
Межправительственное соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.
Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.
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