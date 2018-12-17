Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные

Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов

Кроме того, истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков, подчеркнул политик.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" *, однако в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Су-35 — одноместный многоцелевой сверхманевренный истребитель, приближенный по характеристикам к машинам пятого поколения, предназначенный для завоевания воздушного превосходства.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения целей в воздухе и на земле в сложных условиях. Су-30СМ — серийный модернизированный вариант.

*Террористическая организация, запрещенная в России