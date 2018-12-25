Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота

Корвет проекта 20380 "Громкий" во вторник передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее состоялось подписания акта приема-передачи корабля между представителями ВМФ и Амурского завода, где построили корвет.

Во вторник на 33 причале во Владивостоке был зачитан приказ главнокомандующего, на корабле подняли флаг. Теперь корвет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав ТОФ. В церемонии приняли участие представители командования Восточного военного округа и ТОФ.