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Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Корвет проекта 20380 "Громкий" во вторник передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее состоялось подписания акта приема-передачи корабля между представителями ВМФ и Амурского завода, где построили корвет.
Во вторник на 33 причале во Владивостоке был зачитан приказ главнокомандующего, на корабле подняли флаг. Теперь корвет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав ТОФ. В церемонии приняли участие представители командования Восточного военного округа и ТОФ.
"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
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Армия , Оружие , ЦМКБ Алмаз , РИА Новости
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