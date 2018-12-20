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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Коломбо в Шри-Ланка 

ТК «Звезда» + ещё 7 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На пирсовой зоне состоялась торжественная церемония встречи российских кораблей, на которой присутствовали сотрудники посольства РФ в Шри-Ланке, а также представители Военно-морских сил Шри-Ланки.
Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в соответствие с планом дальнего похода совершил заход в порт Коломбо (Шри-Ланка).
На пирсовой зоне состоялась торжественная церемония встречи российских кораблей, на которой присутствовали сотрудники посольства РФ в Шри-Ланке, а также представители Военно-морских сил Шри-Ланки.
Планируется, что сегодня пройдёт совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки ОБК ТОФ и протокольные мероприятия, которые запланированы в рамках визита.
Также в период захода военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности иностранного порта, и проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с коллегами Военно-морских сил Шри-Ланки.
Визит российских кораблей продлится до 24 декабря.
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