Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Коломбо в Шри-Ланка

На пирсовой зоне состоялась торжественная церемония встречи российских кораблей, на которой присутствовали сотрудники посольства РФ Шри-Ланке , а также представители Военно-морских сил Шри-Ланки.

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в соответствие с планом дальнего похода совершил заход в порт Коломбо (Шри-Ланка).

На пирсовой зоне состоялась торжественная церемония встречи российских кораблей, на которой присутствовали сотрудники посольства РФ в Шри-Ланке, а также представители Военно-морских сил Шри-Ланки.

Планируется, что сегодня пройдёт совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки ОБК ТОФ и протокольные мероприятия, которые запланированы в рамках визита.

Также в период захода военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности иностранного порта, и проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с коллегами Военно-морских сил Шри-Ланки.

Визит российских кораблей продлится до 24 декабря.