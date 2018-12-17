Заслуженный военный летчик назвал причины крушения Су-27 на Украине

Заслуженный военный лётчик РФ , полковник Геннадий Бакулин рассказал НСН, почему украинские Су-27 продолжают падать.

На Украине произошло очередное крушение самолета Су-27. Как сообщил Генштаб ВС страны, инцидент случился в Житомирской области, когда судно заходило на посадку. В результате аварии погиб пилот, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отметим, что аналогичный случай произошел в октябре текущего года, когда во время совместных с НАТО учений в крушении Су-27 погибли два пилота, один из которых принадлежал к Воздушным силам Нацгвардии США.

О возможных причинах очередного крушения Су-27 на Украине в эфире НСН рассказал заслуженный военный лётчик РФ, полковник Геннадий Бакулин.

«Здесь много факторов. Естественно, и технической состояние, и маленький налет. Перед этим это было на учениях, там погиб и американец. Этот самолет сделан в России. И заводы, и ОКБ, все находится в России, и вся техническая документация. На каждый самолет через определенное время должны проводиться какие-то работы. По всей видимости, у них нет ни данных документов, ни специалистов», — предположил эксперт.

Напомним, что после крушения Су-27 в октябре заместитель генерального прокурора, военный прокурор Анатолий Матиос сообщил основные версии, по которым Киев расследует происшествие. К ним отнесли человеческий фактор, техническую неисправность, использование для заправки судна некачественного топлива и неблагоприятные погодные условия. Однако, окончательных данных расследования трагедии Киев так и не озвучил.