Раскрыта стоимость американского истребителя будущего

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Названа стоимость американского истребителя шестого поколения 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Стоимость нового американского истребителя, который должен прийти на смену F-15C/D и F-22, может составить 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Defense News.
Как указывает издание, всего США понадобится не менее 414 машин, чтобы полностью перестроить "хребет" ВВС. Предполагается, что первый самолет войдет в эксплуатацию в 2030 году.
Defense News пишет, что заявленная сумма отчасти объясняется высокой стоимостью используемых технологий, а отчасти — неумением ВВС США укладываться в бюджет при разработке истребителей-невидимок.
По данным издания, самолет будет обладать большей дальностью, чем F-22, а также получит усовершенствованную систему обеспечения малозаметности.
Ранее в США признали, что могут "не потянуть" затраты на производство истребителей пятого поколения. Вице-адмирал Мэт Уинтер предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется "неподъемным" для существующего бюджета программы.
Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов, существенно превысив заложенный на нее бюджет.
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