«Открытая повозка суперэкономкласса»: в Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

По некоторым данным, авто способно развивать скорость до 145 километров в час на трассе.

Новую машину, которую планируется поставить на вооружение нацгвардии Украины , раскритиковали пользователи Сети. У автомобиля пока нет названия.

Ведомство позиционирует новинку как аналог Hammer. Национальная гвардия опубликовала видеоролик, на котором показаны испытания машины. На кадрах она передвигается по заснеженному полигону.

На військовому полігоні навчального центру Національної гвардії під Києвом пройшли випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі", виготовленого зусиллями волонтерів з півдня України.

Більше: https://t.co/eHqBZXeYPn pic.twitter.com/V3zWVE6RQV— НГУ (@ng_ukraine) 12 декабря 2018 г. Бойцы с трудом удерживаются на сиденьях из-за открытого каркаса автомобиля. Кузов машины представляет собой грубо сваренную конструкцию, на которой установлен пулемет.

Пользователи в Сети активно комментируют ролик в Сети. Многие из них охарактеризовали автомобиль как «открытую повозку „суперэкономкласса“, которая может стать лишь отличной мишенью для снайперов».

«Теперь Украина завоюет Африку и Сибирь буквально за полчаса», — шутят люди в комментариях.

«Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто», — прокомментировал видео еще один из пользователей.

По некоторой информации, автомобиль способен развивать скорость до 145 километров в час на трассе и до 110 километров в час на грунтовой дороге. Авто оснащено дизельным двигателем.