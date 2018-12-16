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«Открытая повозка суперэкономкласса»: в Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: Twitter
По некоторым данным, авто способно развивать скорость до 145 километров в час на трассе.
Новую машину, которую планируется поставить на вооружение нацгвардии Украины, раскритиковали пользователи Сети. У автомобиля пока нет названия.
Ведомство позиционирует новинку как аналог Hammer. Национальная гвардия опубликовала видеоролик, на котором показаны испытания машины. На кадрах она передвигается по заснеженному полигону.
Бойцы с трудом удерживаются на сиденьях из-за открытого каркаса автомобиля. Кузов машины представляет собой грубо сваренную конструкцию, на которой установлен пулемет.
Пользователи в Сети активно комментируют ролик в Сети. Многие из них охарактеризовали автомобиль как «открытую повозку „суперэкономкласса“, которая может стать лишь отличной мишенью для снайперов».
«Теперь Украина завоюет Африку и Сибирь буквально за полчаса», — шутят люди в комментариях.
«Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто», — прокомментировал видео еще один из пользователей.
По некоторой информации, автомобиль способен развивать скорость до 145 километров в час на трассе и до 110 километров в час на грунтовой дороге. Авто оснащено дизельным двигателем.
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