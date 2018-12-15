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Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Патрульный самолет ВМС США пролетел над закрытым морским районом вблизи Сирии, где проходили учения ВМФ России.
Самолет P-8A Poseidon около часа курсировал вдоль побережья Сирии в районе авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Он проигнорировал международное предупреждение о закрытии этого района для полетов.
В конце ноября патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил трехчасовой полет вдоль побережья Сирии, в районе российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.
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